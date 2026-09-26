So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet

Investition im Fokus

26.09.26 19:43 Uhr

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Toncoin Anlegern gebracht.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 03.10.2025 erreicht und liegt bei 2,858 USD.

Toncoin wurde am 23.12.2021 zu einem Wert von 3,508 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in TON investierten, hätten nun 28,51 Toncoin im Portfolio. Mit dem TON-USD-Kurs vom 25.09.2026 gerechnet (1,458 USD), wäre die Investition nun 41,55 USD wert. Mit einer Performance von -58,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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