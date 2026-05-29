So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

Langfristige Anlage

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Worldcoin-Investition gewesen.

Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1,128 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 886,46 Worldcoin in seinem Portfolio. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 30.05.2026 gerechnet (0,3433 USD), wäre die Investition nun 304,35 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 304,35 USD entspricht einer negativen Performance von 69,57 Prozent.

Am 01.05.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net