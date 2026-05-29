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Langfristige Anlage

So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

31.05.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Worldcoin-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,3295 USD -0,0138 USD -4,03%
Charts|News

Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1,128 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 886,46 Worldcoin in seinem Portfolio. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 30.05.2026 gerechnet (0,3433 USD), wäre die Investition nun 304,35 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 304,35 USD entspricht einer negativen Performance von 69,57 Prozent.

Am 01.05.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com