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WLD-Performance

So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Worldcoin-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0.46 USD -0.01 USD -2.39 %
Charts | News

Worldcoin notierte am 24.10.2025 bei 0,8959 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.116,19 WLD im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 523,77 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 24.10.2026 auf 0,4692 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 47,62 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.05.2026 bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9487 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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