So viel Verlust hätte eine Neo-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Rentables Neo-Investment?

03.11.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Neo verlieren können.

Bei 1,656 USD erreichte der Coin am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 07.11.2025 erreicht und liegt bei 5,728 USD.

Neo war gestern vor 1 Jahr 5,280 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 18,94 Neo. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 02.11.2026 gerechnet (1,949 USD), wäre die Investition nun 36,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63,09 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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