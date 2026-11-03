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Rentables Neo-Investment?

So viel Verlust hätte eine Neo-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Neo-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Neo verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
1.95 USD 0.00 USD 0.23 %
Charts | News

Neo war gestern vor 1 Jahr 5,280 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 18,94 Neo. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 02.11.2026 gerechnet (1,949 USD), wäre die Investition nun 36,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63,09 Prozent.

Bei 1,656 USD erreichte der Coin am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 07.11.2025 erreicht und liegt bei 5,728 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: NikonLamp / Shutterstock.com

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