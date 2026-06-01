So viel Verlust hätte eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Krypto-Invest im Blick

Bei einem frühen Investition in Polkadot hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Polkadot war am 24.06.2021 16,20 USD wert. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10.000 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 617,37 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 546,83 USD, da sich der Wert von Polkadot am 24.06.2026 auf 0,8857 USD belief. Das entspricht einem Minus von 94,53 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 0,8857 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.07.2025 bei 4,543 USD.

Redaktion finanzen.net