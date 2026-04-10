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So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

12.04.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0829 USD -0,0027 USD -3,13%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,1824 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in POL vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 548,15 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 11.04.2026 46,89 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,085535 USD lag. Damit hätte sich der Wert der Investition um 53,11 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von POL wurde am 12.04.2026 erreicht und liegt bei 0,082665 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com