So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Frühe Anlage

So viel hätten Investoren mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,1824 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in POL vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 548,15 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 11.04.2026 46,89 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,085535 USD lag. Damit hätte sich der Wert der Investition um 53,11 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von POL wurde am 12.04.2026 erreicht und liegt bei 0,082665 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net