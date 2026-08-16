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Frühes Investment

So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0.08 USD 0.00 USD -0.26 %
Charts | News

Am 15.08.2025 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,2331 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 429,01 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 15.08.2026 32,29 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,075267 USD lag. Die Abnahme von 100 USD zu 32,29 USD entspricht einer negativen Performance von 67,71 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0,068407 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.09.2025 bei 0,2897 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com

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