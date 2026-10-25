So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Anlegern gebracht.
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Vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,6243 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in POL investiert hat, hat nun 1.601,81 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,089902 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,60 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 26.10.2025 bei 0,2025 USD.
Redaktion finanzen.net
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