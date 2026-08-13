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SOLAnlage im Fokus

So viel Verlust hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einem frühen Solana-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
75.72 USD 0.21 USD 0.28 %
Charts | News

Vor 1 Jahr war ein Solana 192,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 0,5207 Solana im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39,31 USD, da Solana am 12.08.2026 75,51 USD wert war. Mit einer Performance von -60,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Bei 247,55 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

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