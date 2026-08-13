So viel Verlust hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

SOLAnlage im Fokus

13.08.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Solana-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr war ein Solana 192,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 0,5207 Solana im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39,31 USD, da Solana am 12.08.2026 75,51 USD wert war. Mit einer Performance von -60,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Bei 247,55 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net