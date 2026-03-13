So viel Verlust hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Rentabler SUI-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Sui Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr war ein Sui 2,326 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in SUI investiert hat, hat nun 4.298,85 Sui im Depot. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 1,001 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.301,65 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,98 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 24.02.2026 bei 0,8603 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Sui am 27.07.2025 bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net