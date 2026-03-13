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Rentabler SUI-Einstieg?

So viel Verlust hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

15.03.26 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr bedeutet | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Sui Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
1,0069 USD 0,0062 USD 0,62%
Charts|News

Vor 1 Jahr war ein Sui 2,326 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in SUI investiert hat, hat nun 4.298,85 Sui im Depot. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 1,001 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.301,65 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,98 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 24.02.2026 bei 0,8603 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Sui am 27.07.2025 bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com