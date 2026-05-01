So viel Verlust hätte eine Tether-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Kryptowährungen

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Tether gebracht.

Am 26.05.2023 notierte Tether bei 1,000 USD. Bei einem USDT-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999,62 Tether in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 998,15 USD, da sich der Wert von Tether am 26.05.2026 auf 0,9985 USD belief. Das entspricht einem Minus von 0,18 Prozent.

Am 04.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net