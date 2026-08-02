So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Krypto-Investition im Fokus

02.08.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Aptos-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Aptos notierte am 01.08.2025 bei 4,239 USD. Bei einer APT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,59 Aptos. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 0,5510 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,00 USD wert. Mit einer Performance von -87,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.08.2026 erreicht und liegt bei 0,5510 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 05.10.2025 erreicht und liegt bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net