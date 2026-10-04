So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Gewinn oder Verlust?

04.10.26 11:03 Uhr

Bei einer frühen Investition in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 30.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5138 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 bei 5,469 USD.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 5,379 USD. Bei einem APT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,59 Aptos. Da sich der Wert von Aptos am 03.10.2026 auf 0,8034 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14,94 USD wert. Das entspricht einem Minus von 85,06 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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