DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 12,18 +4,7%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 75.724 +0,6%Euro 1,1253 ±0,0%Öl 102,3 -0,1%Gold 4.138
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Gewinn oder Verlust?

So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Bei einer frühen Investition in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0.79 USD -0.01 USD -1.12 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 5,379 USD. Bei einem APT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,59 Aptos. Da sich der Wert von Aptos am 03.10.2026 auf 0,8034 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14,94 USD wert. Das entspricht einem Minus von 85,06 Prozent.

Am 30.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5138 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.