DAX25.082 -0,2%Est506.264 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3600 +4,1%Nas26.207 +1,3%Bitcoin56.134 +1,5%Euro1,1435 ±0,0%Öl76,27 +0,5%Gold4.099 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich gespalten -- SK hynix vor NASDAQ-Start -- VW: Modellpalette soll um die Hälfte schrumpfen -- OHB, Bayer, Infineon, Meta, Ölpreis im Fokus
Top News
Bayer-Aktie dreht ins Minus: Konzern sichert sich 3 Milliarden Euro durch Pharma-Deal Bayer-Aktie dreht ins Minus: Konzern sichert sich 3 Milliarden Euro durch Pharma-Deal
So viel Wert wäre mit einer Investition in Uniswap von vor 3 Jahren verloren gegangen So viel Wert wäre mit einer Investition in Uniswap von vor 3 Jahren verloren gegangen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langfristige Investition

So viel Verlust wäre bei einem Avalanche-Investment von vor 1 Jahr angefallen

10.07.26 11:03 Uhr
So viel Verlust wäre bei einem Avalanche-Investment von vor 1 Jahr angefallen | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Avalanche verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
6,7638 USD 0,0794 USD 1,19%
Charts|News

Avalanche kostete gestern vor 1 Jahr 19,50 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in AVAXinvestiert, wäre er nun im Besitz von 51,28 Avalanche. Mit dem AVAX-USD-Kurs vom 09.07.2026 gerechnet (6,684 USD), wäre das Investment nun 342,77 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,72 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 19.06.2026 bei 5,890 USD. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com