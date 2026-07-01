So viel Verlust wäre bei einem Avalanche-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Langfristige Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Avalanche verlieren können.

Avalanche kostete gestern vor 1 Jahr 19,50 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in AVAXinvestiert, wäre er nun im Besitz von 51,28 Avalanche. Mit dem AVAX-USD-Kurs vom 09.07.2026 gerechnet (6,684 USD), wäre das Investment nun 342,77 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,72 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 19.06.2026 bei 5,890 USD. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net