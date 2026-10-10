So viel Verlust wäre bei einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Performance des Investments

10.10.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Hedera-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Hedera war gestern vor 5 Jahren 0,3908 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in HBAR vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 255,87 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 23,59 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.10.2026 auf 0,092212 USD belief. Damit wäre das Investment 76,41 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,064599 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Am 31.10.2025 erreichte Hedera sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2012 USD.

Redaktion finanzen.net