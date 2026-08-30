So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr angefallen
So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Aptos verlieren können.
Aptos notierte gestern vor 1 Jahr bei 4,266 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 234,40 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 29.08.2026 127,10 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0,5422 USD lag. Damit hätte sich das Investment um 87,29 Prozent verkleinert.
Bei 0,5180 USD erreichte die Kryptowährung am 16.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 05.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.
Redaktion finanzen.net
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