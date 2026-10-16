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So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avalanche von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avalanche von vor 1 Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Avalanche gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
10.30 USD 0.27 USD 2.66 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 21,91 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,563 AVAX. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,78 USD, da Avalanche am 15.10.2026 10,03 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 54,22 Prozent vermindert.

Am 19.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 20,86 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com

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