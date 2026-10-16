So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avalanche von vor 1 Jahr angefallen

Profitable AVAX-Investition?

16.10.26 11:03 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Avalanche gebracht.

Am 19.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 20,86 USD.

Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 21,91 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,563 AVAX. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,78 USD, da Avalanche am 15.10.2026 10,03 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 54,22 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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