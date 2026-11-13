So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avalanche von vor 1 Jahr angefallen

Krypto-Performance im Fokus

13.11.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Investment in Avalanche hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 12.11.2025 notierte Avalanche bei 16,82 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in AVAXinvestiert, wäre er nun im Besitz von 59,45 Avalanche. Da sich der Wert eines Coins am 12.11.2026 auf 8,333 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 495,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,46 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 15.11.2025 bei 15,53 USD.

Redaktion Finanzen.net