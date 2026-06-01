So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr angefallen

Entwicklung der Anlage

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Bitcoin Cash gebracht.

Bitcoin Cash war am 07.06.2025 409,46 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 2,442 Bitcoin Cash im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 560,17 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 07.06.2026 auf 229,37 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,98 Prozent.

Bei 207,74 USD erreichte BCH am 08.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 654,75 USD erreichte der Coin am 03.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net