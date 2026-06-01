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Krypto-Investment

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren angefallen

05.06.26 19:43 Uhr
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren angefallen | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Chainlink hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
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Vor 5 Jahren war ein Chainlink 28,87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in LINK investiert hätte, befänden sich nun 34,64 Chainlink in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 277,17 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.06.2026 auf 8,002 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 72,28 Prozent verringert.

Am 05.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,422 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 26,73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com