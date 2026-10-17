So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Hedera gebracht.
Hedera war am 16.10.2025 0,1702 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 5.874,03 Hedera im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 490,44 USD, da sich der Wert von Hedera am 16.10.2026 auf 0,083493 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50,96 Prozent.
Bei 0,064599 USD erreichte HBAR am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,2012 USD erreichte der Coin am 31.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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