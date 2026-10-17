DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 72.289 -0,3%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Entwicklung der Anlage

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Hedera gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0.08 USD 0.00 USD -1.05 %
Charts | News

Hedera war am 16.10.2025 0,1702 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 5.874,03 Hedera im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 490,44 USD, da sich der Wert von Hedera am 16.10.2026 auf 0,083493 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50,96 Prozent.

Bei 0,064599 USD erreichte HBAR am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,2012 USD erreichte der Coin am 31.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.