So viel Verlust wäre bei einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr angefallen
Bei einem frühen Investment in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Vor 1 Jahr war ein Internet Computer 4,036 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 24,78 Internet Computer in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 49,45 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.11.2026 auf 1,995 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 50,55 Prozent verringert.
Am 21.11.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,911 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4,565 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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