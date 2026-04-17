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So viel Verlust wäre bei einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren angefallen

19.04.26 19:43 Uhr
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren angefallen | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0897 USD -0,0001 USD -0,09%
Charts|News

Gestern vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 1,171 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 853,74 POL. Das Investment hätte nun einen Wert von 76,64 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 18.04.2026 0,089769 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 92,34 Prozent vermindert.

Am 12.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,081819 USD. Am 02.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com