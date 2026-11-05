So viel Verlust wäre bei einem Investment in Solana von vor 1 Jahr angefallen

Krypto-Invest im Fokus

05.11.26 19:43 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Solana gebracht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 167,44 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Am 04.11.2025 kostete Solana 155,55 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in SOL investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,6429 Solana. Da sich der Wert von Solana am 04.11.2026 auf 95,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,48 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 38,52 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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