DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,19 -5,2%Nas 24.441 -5,0%Bitcoin 67.584 -5,7%Euro 1,1224 -0,1%Öl 98,0 +3,5%Gold 4.102 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Invest im Fokus

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Solana von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Solana von vor 1 Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Solana gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
89.53 USD -6.11 USD -6.39 %
Charts | News

Am 04.11.2025 kostete Solana 155,55 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in SOL investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,6429 Solana. Da sich der Wert von Solana am 04.11.2026 auf 95,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,48 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 38,52 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 167,44 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.