So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Tezos gebracht.
Gestern vor 3 Jahren war ein Tezos 0,9112 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.974,35 XTZ. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.608,19 USD, da Tezos am 11.11.2026 0,2377 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 73,92 Prozent vermindert.
Am 12.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1942 USD. Am 16.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,6195 USD.
Redaktion Finanzen.net
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