So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren angefallen

Profitable TON-Investition?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Toncoin gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3,508 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 285,06 TON. Das Investment hätte nun einen Wert von 719,73 USD, da Toncoin am 08.05.2026 2,525 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 28,03 Prozent vermindert.

Am 01.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Am 01.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net