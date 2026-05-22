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So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren angefallen

23.05.26 19:43 Uhr
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren angefallen | finanzen.net

Anleger, die vor Jahren in Toncoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1,7826 USD -0,0507 USD -2,76%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 28,51 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Toncoin am 22.05.2026 auf 1,833 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,26 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 47,74 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 1,202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.08.2025 bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com