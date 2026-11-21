Krypto-Performance im Fokus

Bei einem frühen Investment in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9609 USD und wurde am 21.11.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 07.05.2026 bei 2,710 USD.

Am 23.12.2021 notierte Toncoin bei 3,508 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in TONinvestiert, wäre er nun im Besitz von 2.850,58 Toncoin. Da sich der Wert eines Coins am 20.11.2026 auf 0,9804 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.794,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,05 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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