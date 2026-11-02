So viel Verlust wäre bei einem Litecoin-Investment von vor 3 Jahren angefallen

Krypto-Performance im Blick

02.11.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Litecoin verlieren können.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LTC am 25.06.2026 bei 40,88 USD. Am 09.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 109,79 USD.

Litecoin notierte am 01.11.2023 bei 69,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,430 LTC im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79,43 USD, da Litecoin am 01.11.2026 55,54 USD wert war. Aus 100 USD wurden somit 79,43 USD, was einer negativen Performance von 20,57 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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