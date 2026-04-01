So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Langfristige Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in SHIBA INU verlieren können.

SHIBA INU kostete gestern vor 5 Jahren 0,000028 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 357.142.857,14 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 23.04.2026 gerechnet (0,000006 USD), wäre das Investment nun 2.196,43 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,04 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.03.2026 bei 0,000005 USD. Am 10.05.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net