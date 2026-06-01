DAX24.967 +0,7%Est506.080 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0500 -3,3%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.187 -1,8%Euro1,1630 +0,3%Öl96,26 -1,2%Gold4.471 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Broadcom A2JG9Z Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus - 25.000-Punkte-Marke zurückerobert -- Broadcom enttäuscht beim Ausblick -- SpaceX setzt Ausgabepreis fest -- Infineon, CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai
Remy Cointreau-Aktie zweistellig im Plus: Hoffnung auf Bodenbildung Remy Cointreau-Aktie zweistellig im Plus: Hoffnung auf Bodenbildung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wachstum oder Verlust?

So viel Verlust wäre bei einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren angefallen

04.06.26 11:03 Uhr
So viel Verlust wäre bei einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren angefallen | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Tezos verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XTZ/USD (Tezos-US-Dollar)
0,2748 USD -0,0215 USD -7,26%
Charts|News

Tezos wurde am 03.06.2021 zu einem Wert von 3,879 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 25,78 Tezos. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0,2963 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,637 USD wert. Das entspricht einem Minus von 92,36 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.06.2026 bei 0,2790 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 20.07.2025 bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com