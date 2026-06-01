So viel Verlust wäre bei einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Wachstum oder Verlust?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Tezos verlieren können.

Tezos wurde am 03.06.2021 zu einem Wert von 3,879 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 25,78 Tezos. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0,2963 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,637 USD wert. Das entspricht einem Minus von 92,36 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.06.2026 bei 0,2790 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 20.07.2025 bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net