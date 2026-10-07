So viel wäre ein Investment in Tether von vor 5 Jahren heute wert

Krypto-Investition im Blick

07.10.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Engagement in Tether hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Bei 0,9977 USD erreichte USDT am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Am 06.10.2021 wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Bei einer USDT-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.997,10 Tether. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.996,08 USD, da Tether am 06.10.2026 0,9999 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 0,04 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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