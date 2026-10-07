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Krypto-Investition im Blick

So viel wäre ein Investment in Tether von vor 5 Jahren heute wert

So viel wäre ein Investment in Tether von vor 5 Jahren heute wert

Bei einem frühen Engagement in Tether hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Am 06.10.2021 wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Bei einer USDT-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.997,10 Tether. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.996,08 USD, da Tether am 06.10.2026 0,9999 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 0,04 Prozent.

Bei 0,9977 USD erreichte USDT am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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