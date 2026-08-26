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Entwicklung des Investments

So viel wäre ein Tether-Investment von vor 5 Jahren heute wert

So viel wäre ein Tether-Investment von vor 5 Jahren heute wert

Bei einem frühen Tether-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD -0.01 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Tether 1,000 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 9.997,07 Tether im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 25.08.2026 9.997,19 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 1,000 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,03 Prozent verringert.

Am 04.02.2026 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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