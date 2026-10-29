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So viel wäre eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 1 Jahr heute wert

So viel wäre eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 1 Jahr heute wert

Bei einem frühen Investment in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.01 %
Charts | News

Am 28.10.2025 notierte USD Coin bei 0,9998 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in USDC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.000,23 USD Coin. Da sich der Wert von USD Coin am 28.10.2026 auf 0,9997 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 999,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,01 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,000 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com

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