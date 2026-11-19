Rentabler USDC-Einstieg?

Wer vor Jahren in USD Coin investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das 52-Wochen-Tief von USDC wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Am 11.03.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Gestern vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1,001 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 999,30 USDC. Da sich der USDC-USD-Kurs gestern auf 0,9998 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999,13 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0,09 Prozent gleich.

Ausgewählte Hebelprodukte auf USDC/USD

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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