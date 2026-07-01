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Krypto-Investment im Fokus

So viel wäre eine Tether-Anlage von vor 5 Jahren heute wert

15.07.26 19:43 Uhr
So viel wäre eine Tether-Anlage von vor 5 Jahren heute wert | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einer frühen Tether-Investition verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
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Charts|News

Tether wurde gestern vor 5 Jahren bei 1,000 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 9.998,56 Tether in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.991,20 USD, da sich der Wert von Tether am 14.07.2026 auf 0,9993 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -0,09 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com