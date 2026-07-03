So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Einstieg verlieren können.
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Am 04.07.2025 lag der Kurs von Aptos bei 4,403 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.271,18 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,6274 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.425,00 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 85,75 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,5700 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 bei 5,469 USD.
Redaktion finanzen.net
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