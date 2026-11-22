Hochrechnung

So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Einstieg verlieren können.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,3707 USD und wurde am 20.11.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.11.2025 bei 2,346 USD.

Am 21.11.2025 lag der Kurs von Aptos bei 2,393 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 417,83 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,3709 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,97 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 84,50 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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