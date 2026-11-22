So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Einstieg verlieren können.
Am 21.11.2025 lag der Kurs von Aptos bei 2,393 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 417,83 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,3709 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,97 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 84,50 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,3707 USD und wurde am 20.11.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.11.2025 bei 2,346 USD.
Redaktion Finanzen.net
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