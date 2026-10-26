So viel Wert wäre mit einem Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Einstieg verlieren können.
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Am 25.10.2025 lag der Kurs von Bitcoin bei 111.600,66 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in BTC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,08961 Bitcoin. Da sich der BTC-USD-Kurs gestern auf 79.841,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.154,17 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 28,46 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 58.550,66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 27.10.2025 bei 114.160,21 USD.
Redaktion finanzen.net
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