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Hochrechnung

So viel Wert wäre mit einem Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
80,350.19 USD 509.18 USD 0.64 %
Charts | News

Am 25.10.2025 lag der Kurs von Bitcoin bei 111.600,66 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in BTC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,08961 Bitcoin. Da sich der BTC-USD-Kurs gestern auf 79.841,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.154,17 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 28,46 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 58.550,66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 27.10.2025 bei 114.160,21 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com

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