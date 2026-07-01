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Krypto-Investment im Blick

So viel Wert wäre mit einem Chainlink-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

17.07.26 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einem Chainlink-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Chainlink-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
8,2336 USD -0,0969 USD -1,16%
Charts|News

Chainlink war gestern vor 5 Jahren 15,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in LINK investiert hätte, befänden sich nun 65,54 Chainlink in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 16.07.2026 bei einem LINK-USD-Kurs von 8,331 USD 545,95 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 45,40 Prozent verkleinert.

Am 30.06.2026 erreichte LINK sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 7,185 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com