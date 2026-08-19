So viel Wert wäre mit einem Dogecoin-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Lukrative DOGE-Anlage?

19.08.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dogecoin verlieren können.

Vor 5 Jahren notierte Dogecoin bei 0,3038 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 3.291,70 Dogecoin im Depot. Da sich der Wert von Dogecoin am 18.08.2026 auf 0,070212 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 231,12 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 76,89 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0,068944 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net