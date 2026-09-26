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So viel Wert wäre mit einem Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Internet Computer-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
3.16 USD -0.03 USD -0.87 %
Charts | News

Internet Computer wurde gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,135 ICP im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 25.09.2026 auf 3,187 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6,804 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93,20 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von ICP wurde am 01.08.2026 erreicht und liegt bei 2,021 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com

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