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Lukratives ADA-Investment?

So viel Wert wäre mit einem Investment in Cardano von vor 3 Jahren verloren gegangen

14.04.26 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einem Investment in Cardano von vor 3 Jahren verloren gegangen | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cardano-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Gestern vor 3 Jahren kostete ein Cardano 0,4257 USD. Bei einem ADA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 234,89 Cardano in seinem Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2482 USD), wäre die Investition nun 58,31 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,69 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 12.04.2026 erreicht und liegt bei 0,2362 USD. Bei 0,9627 USD erreichte Cardano am 17.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com