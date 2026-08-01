So viel Wert wäre mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen

Lukratives HBAR-Investment?

01.08.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hedera-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Hedera 0,3908 USD. Bei einem HBAR-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.587,10 Hedera in seinem Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,068680 USD), wäre die Investition nun 1.757,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 82,43 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 17.07.2026 erreicht und liegt bei 0,065870 USD. Bei 0,2669 USD erreichte Hedera am 09.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net