So viel Wert wäre mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hedera-Investments gewesen.
Hedera notierte am 26.10.2021 bei 0,3908 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in HBAR investierten, hätten nun 255,87 Hedera im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19,46 USD, da sich der Wert von Hedera am 28.08.2026 auf 0,076058 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 19,46 USD entspricht einer negativen Performance von 80,54 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 16.08.2026 bei 0,064599 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2482 USD.
Redaktion finanzen.net
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