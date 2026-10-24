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So viel Wert wäre mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Hedera-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0.08 USD 0.00 USD -0.32 %
Charts | News

Vor 5 Jahren wurde Hedera bei 0,3908 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 25.587,10 Hedera im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 23.10.2026 auf 0,077334 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.978,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,21 Prozent verringert.

Am 16.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Am 31.10.2025 erreichte Hedera sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2012 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com

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