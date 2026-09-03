So viel Wert wäre mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Solana-Investments gewesen.
Am 02.09.2025 wurde Solana bei 209,27 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 0,4779 Solana. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 100,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,80 USD wert. Damit wäre die Investition 52,20 Prozent weniger wert.
Am 06.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Am 18.09.2025 stieg Solana auf ein 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.
Redaktion finanzen.net
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