So viel Wert wäre mit einem Investment in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen

SOL-Investmentbeispiel

03.09.26 19:43 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Solana-Investments gewesen.

Am 06.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Am 18.09.2025 stieg Solana auf ein 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Am 02.09.2025 wurde Solana bei 209,27 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 0,4779 Solana. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 100,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,80 USD wert. Damit wäre die Investition 52,20 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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