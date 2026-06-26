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So viel Wert wäre mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

27.06.26 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Toncoin Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
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Charts|News

Toncoin war am 26.06.2025 2,814 USD wert. Bei einem TON-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.553,75 Toncoin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.518,00 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.06.2026 auf 1,553 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 44,82 Prozent.

Bei 1,202 USD erreichte TON am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 01.08.2025 bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com