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Rentabler APT-Einstieg?

So viel Wert wäre mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

03.05.26 11:03 Uhr
So viel Wert wäre mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Aptos-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0,9806 USD -0,0223 USD -2,23%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 5,440 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 1.838,36 Aptos im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.843,71 USD, da sich der Wert eines Coins am 02.05.2026 auf 1,003 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 81,56 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 0,8095 USD. Am 13.05.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,151 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com