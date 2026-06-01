So viel Wert wäre mit einer Cardano-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Investment im Check

Wer vor Jahren in Cardano investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr kostete ein Cardano 0,6701 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADAinvestiert, wäre er nun im Besitz von 14.922,34 Cardano. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.542,18 USD, da Cardano am 08.06.2026 0,1704 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,58 Prozent verringert.

Bei 0,1567 USD erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.08.2025 bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net